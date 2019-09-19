Брюссель, , 12:17 — REGNUM Президент ДР Конго Феликс Чисекеди призвал бельгийских инвесторов осуществлять капиталовложения в экономику страны для получения взаимной выгоды. Об этом сообщает RFI Kiswahili.

По информации радиостанции, Чисекеди заявил об этом в ходе своего первого рабочего визита в Европу, нацеленного на восстановление дипломатических отношений между Брюсселем и Киншасой.

Напомним, что правительство Бельгии прекратило отношения с ДР Конго после того, как экс-президент страны Жозеф Кабила внес изменения в конголезскую конституцию.

По словам журналистов RFI, визит Чисекеди в Бельгию — знак возобновления отношений между странами.