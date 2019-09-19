Москва, , 12:12 — REGNUM В России, по данным на 17 сентября, собрано 100,8 млн тонн зерна. В 2018 году за аналогичный период аграрии намолотили 90 млн тонн зерна, сообщили в Минсельхозе РФ.

Читайте также: Патрушев: Урожай зерна в 2019 году обеспечит все потребности России

Также намолочено 69,2 млн тонн пшеницы, 19,8 млн тонн ячменя и 1,1 млн тонн рапса. Урожайность составила 30,2 ц/га, 25,6 ц/га и 17,9 ц/га соответственно.

Кроме того, в сельскохозяйственных предприятиях накопано 3,1 млн тонн картофеля (в 2018 года — 2,8 млн тонн), собрано 1,6 млн тонн овощей (на уровне 2018 года).

Как сообщало ИА REGNUM, уборочная кампания ведется практически во всех федеральных округах России. Собрать урожай предстоит с 80 млн га.

Подробности: Патрушев доложил Путину о ходе уборки урожая

Половина урожая в Новосибирской области убрана, семян засыпано 41%