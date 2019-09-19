Москва, , 12:08 — REGNUM В ближайшие три года регионам увеличат федеральную финансовую поддержку. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 19 сентября заявил премьер-министр России Дмитрий Медведев на заседании правительства России на тему «Прогноз социально-экономического развития России на 2020−2022 годы».

«Мы понимаем, что у региональных бюджетов сейчас повышенная нагрузка, поэтому увеличиваем поддержку из федерального бюджета. Общая сумма трансфертов регионам в ближайшие три года составит почти 7,5 триллионов рублей», — заявил Медведев.

В том числе будет оказана помощь с финансированием нацпроектов — в ближайшие три года почти 2,2 трлн рублей. Примерно такая же сумма будет выделена в качестве дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности.

«В два с половиной раза до 50 млрд увеличим объём грантов за достижение показателей деятельности органов исполнительной власти регионов», — указал Медведев.