Уфа, , 12:11 — REGNUM Экспортный потенциал аграрно-промышленного комплекса (АПК) Башкирии за пять лет будет доведен до 230 млн долларов. Об этом 19 сентября сообщил глава республики Радий Хабиров на церемонии вступления в должность.

По его словам, для возрождения сельского хозяйства региона планируется создать 500 новых субъектов малого предпринимательства. В республике планируют увеличить валовый сбор зерна до 4 млн тонн и приобрести современную агротехнику.

«Введём десятки новых молочно-товарных ферм и откормочных площадок для роста производства и потребления молока и мяса. Это позволит нам довести объёмы производства товарного молока до 1,2 млн тонн», — заявил Радий Хабиров в своем выступлении.

По его словам, экспортный потенциал аграрно-промышленного комплекса за пять лет будет увеличен до 230 млн долларов. А для расширения внешнеэкономических связей Башкирии, руководство республики откроет восемь представительств в зарубежных странах.

Как передавало ИА REGNUM, 19 сентября состоялась церемония вступления в должность главы Башкирии Радия Хабирова, который получив 82,02 процента голосов избирателей, одержал победу на выборах главы Башкирии.