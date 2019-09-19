Цхинвал, , 12:02 — REGNUM 18 сентября председатель правительства Южной Осетии Эрик Пухаев провел заседание бюджетной комиссии, в ходе которого обсуждалось формирование проекта бюджета республики на 2020 год. Об этом сообщает пресс-служба правительства.

В заседании приняли участие министр экономического развития Геннадий Бекоев и главные распорядители бюджетных средств.

«Бюджет следующего года традиционно ориентирован на социальные нужды. Основное внимание будет уделено улучшению администрирования налоговых доходов, развитию реального сектора экономики, увеличению собственных доходов», — подчеркнул премьер-министр Южной Осетии Эрик Пухаев.

Геннадий Бекоев добавил, что госбюджет формируется на основе показателей прогноза социально-экономического развития Южной Осетии. По словам министра экономического развития, в республике будет проведен комплекс мероприятий по увеличению налоговых и неналоговых доходов, оптимизации расходов и сокращению дефицита госбюджета.

Эрик Пухаев поручил главным распорядителям средств республиканского бюджета представить в министерство финансов расчеты и обоснования запрошенных бюджетных ассигнований на 2020 год.