Волжский, Волгоградская область, , 12:11 — REGNUM В городе Волжский Волгоградской области создадут производство импортозамещающих резинотехнических изделий из пластика и полиуретана для нефтеперерабатывающей и пищевой отраслей. Уже началась закупка оборудования, готовится помещение для монтажа линии. Предприятие сможет выпускать более 14 тысяч единиц продукции в год, сообщили 19 сентября в пресс-службе регионального правительства.

Производство появится на базе ООО «ГК Автокомтехнолоджи» благодаря господдержке. Экспертный совет регионального Фонда развития промышленности одобрил выделение льготного займа — 17,4 млн рублей под 3% годовых. Общая стоимость инвестпроекта составляет почти 30 млн рублей. При выходе на проектную мощность на линии будут производить изделия стоимостью более 100 миллионов рублей.

Волгоградские полимерные изделия включены Минпромторгом России в программу импортозамещения. Открыть производство планируют во втором квартале 2020 года.