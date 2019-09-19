Москва, , 11:59 — REGNUM Снижение российского улова лососевых привело к росту оптовых цен на красную рыбу. Дальневосточная горбуша, выловленная в текущем году, подорожала на 30% относительно сентября 2018 года, свидетельствуют данные Минсельхоза.

Горбуша оптом стала стоить на Дальнем Востоке 125 рублей за кг, а в Центральной России — 155 рублей. Кета выросла в цене до 210 рублей за кг на Дальнем Востоке (+17%) и до 250 рублей (+47%) в Центральной России. Нерка подорожала на 14%.

«В рознице рыба также может подорожать», — сообщает РБК.

Участники рынка связывают изменение цен с уменьшением улова на Дальнем Востоке в этом году. Основной сезон добычи лосося, начавшийся 1 июня, уже завершился, небольшое продолжение добычи не отразится на ценах.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Росрыболовстве зафиксировали рост потребления рыбы населением. В среднем на одного человека потребление рыбы и продуктов из неё выросло на 0,2 кг — с 21,5 кг в 2017 году до 21,7 кг в 2018 году.

Читайте также: Жители России стали больше есть рыбы и морепродуктов