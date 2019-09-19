Москва, , 11:49 — REGNUM По итогам августа 2019 года в РФ было куплено 3408 легковых автомобилей компании Mercedes-Benz, что на 10% больше, чем годом ранее. Об этом 19 сентября сообщает аналитическое агентство «Автостат».

Mercedes-Benz DarkoStojanovic

Всего по итогам января-августа 2019 года в РФ было реализовано 25 846 автомобилей штутгартской компании. Это на 5% больше, чем в 2018 году.

По мнению главы филиала «Авилон. Мерседес-Бенц» Николая Баскакова, с появлением новых моделей бренда на российском рынке компания может снова занять верхние строчки рейтингов.

Напомним, в августе 2019 года вышла рестайлинговая модель GLC, а уже в конце этого года появится новая модель флагманского вседорожника GLS.

Напомним также, что на франкфуртском автосалоне Mercedes-Benz представил специальную версию G500 Manufactur с двигателем V8 объёмом 4 л и автоматической коробкой передач 9G-Tronic.

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