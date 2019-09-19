Сухум, , 11:39 — REGNUM 18 сентября состоялось заседание правительства Абхазии под председательством Президента Рауля Хаджимбы по вопросу выполнения плановых показателей по итогам восьми месяцев. В заседании министр финансов Джансух Нанба указал, что за восемь месяцев 2019 года общее исполнение по государственному бюджет составляет 97%. Об этом сообщает пресс-служба президента Абхазии.

Глава министерства финансов Джансух Нанба отметил, что за отчетный период в госбюджет поступило 6 млрд 74 млн рублей, что на 1 млрд 56 млн рублей больше, чем в 2018 году. Из этих средств 3 миллиарда 169 миллионов рублей — собственно абхазские, больше на 266 миллионов рублей по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Российская финансовая помощь за восемь месяцев 2019 года составила 2 млрд 905 млн рублей. При этом тенденция превышения фактических поступлений доходов к соответствующему периоду прошлого года в августе показала отрицательный результат. Из плановых показателей, утвержденных на восемь месяцев, общее исполнение по государственному бюджет составляет 97%.

Глава государства отметил, что неполное исполнение бюджета связано с избирательной кампанией. «Выборы закончились и нужно работать дальше. До начала избирательной кампании бюджетные показатели у нас были нормальными. Те цифры, которые мы с вами видим сегодня, свидетельствуют о слабой работе в течение месяца. Все были заняты, все ударились в политику. Нужно возвращаться в рабочее состояние, и спрос будет соответствующим», — подчеркнул президент.