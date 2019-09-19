Аддис-Абеба, , 11:31 — REGNUM Эфиопия отклонила предложение Египта о порядке эксплуатации плотины «Великого Возрождения», которая строится на Голубом Ниле недалеко от границы Эфиопии с Суданом. Об этом сообщает ВВС Africa.

Министр водных ресурсов Эфиопии Селеши Бекеле сообщил, что египетская сторона внесла предложение, в соответствии с которым плотина, достроенная почти на 70%, должна пропускать 40 миллиардов кубометров воды каждый год.

«Это неправильно. У нас также есть свои будущие потребности в развитии. Это также оказывает давление на Судан, если такое количество воды будет проходить через него», — сказал министр.

Он созвал пресс-конференцию в столице страны Аддис-Абебе после возвращения со встречи на реке Нил в столице Египта, Каире.

Гидроэлектростанции не потребляют воду, но скорость, с которой Эфиопия заполняет водохранилище плотины, повлияет на поток ниже по течению.

«У нас есть план начать заполнение в следующий сезон дождей, и мы начнем вырабатывать электроэнергию с двумя турбинами в декабре 2020 года», — сказал Селеши.

По словам эфиопского министра, другое предложение Египта, касающееся Асуанской плотины, также было неприемлемым. По словам Селеши, Каир хочет, чтобы уровень воды в Асуане оставался на высоте 165 м, чтобы в случае падения уровня можно было бы выпустить воду в плотине Ренессанс.

«Мы не принимаем это», — сказал он.

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