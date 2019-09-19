Чита, , 11:02 — REGNUM Министерство Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики заявило о намерении поддержать идею правительства Забайкальского края о предоставлении животноводам 10 га по программе «Дальневосточный гектар». Слова главы Минвостокразвития РФ Павла Волкова цитирует пресс-служба забайкальского губернатора.

«Мы согласны, хорошее предложение, мы его рассмотрим. Есть на этом пути определенные сложности, которые обсуждались с депутатами Государственной думы. Было уже предложение и в части расширения возможностей гектара для занятия сельскохозяйственным производством и другими видами деятельности. Мы все инициативы регионов поддерживаем, поэтому будем обязательно обсуждать вопросы на уровне правительства», — сказал Павел Волков.

Как уже сообщало ИА REGNUM, осенью 2018 года Забайкальский край вошёл в состав Дальневосточного федерального округа. С этого времени на регион распространяют все преференции и льготы, доступные дальневосточникам. Активное участие в федеральных программах уже позволило новому руководству привлечь в регион инвестиций на несколько миллиардов рублей.

Программа «Дальневосточный гектар» в регионе стартовала с 1 августа 2019 года. С этого времени от забайкальцев поступило уже порядка четырех тысяч заявлений на оформление земельных участков, тогда как в других регионах Дальневосточного федерального округа, где гектары раздают с 2016 года, зарегистрировано около двух тысяч заявлений.

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