Хараре, , 11:39 — REGNUM Зимбабве договорилась с ЮАР о закупке 150 000 тонн южноафриканской кукурузы на фоне усугубляющегося продовольственного кризиса, сообщил 18 сентября африканский новостной портал Maroela Media.

Предметом сделки стала белая кукуруза, основа рациона питания большинства жителей Зимбабве. Нужда в южноафриканской кукурузе обострилась после засухи и наводнений, приведших к гибели посевов. Ожидается, что урожай кукурузы в Зимбабве в этом году упадет на 54%. Еще в марте министр сельского хозяйства Зимбабве Рингсон Чицико предупредил, что в стране осталось запасов зерна и кукурузы на 7 месяцев.

Зимбабве на данный момент переживает самый тяжелый финансовый кризис с 2008 года и пытается найти средства для обеспечения необходимого импорта топлива и пшеницы.

Основная часть белой кукурузы в Зимбабве идет на пропитание. Правительство не разрешает выращивать генетически модифицированную кукурузу и препятствует ее импорту.