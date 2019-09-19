Бейрут, , 10:56 — REGNUM Рейтинговое агентство Fitch Ratings понизило оценку кредитоспособности Byblos Bank и Bank Audi, которые являются крупнейшими кредиторами Ливана, объяснив такой шаг сложностью условий операционной деятельности и общим экономическим спадом в стране. Об этом сообщает новостное издание с штаб-квартирой в ОАЭ Al Arabiya.

Долгосрочные рейтинги дефолта обоих банков были понижены с B — до CCC, что означает, что оба кредитора в настоящее время уязвимы и исполнение ими своих долговых обязательств зависят от наличия благоприятных экономических условий в стране. Кроме того, Fitch указало на чрезмерную зависимость банков от государственного Banque du Liban (BDL) и Центрального банка Ливана.

Тем не менее, в Fitch отметили, что, по мнению экспертов агентства, в случае опасности банкротства ливанские власти будут склонны поддерживать Bank Audi и Byblos Bank ввиду их «системного» значения для банковского сектора страны и экономики в целом. Кроме того положительное влияние на их устойчивость оказывает то, что они занимают крупную долю рынка — 8% и 10% соответственно от всего банковского сектора страны.