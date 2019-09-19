Калуга, , 11:01 — REGNUM В Калужской области в январе — августе 2019 года органы службы занятости располагали информацией о 36,4 тыс. вакантных рабочих местах (99,2% от уровня аналогичного периода 2018 года). По состоянию на 31 августа 2019 областная база вакансий насчитывала12 тыс. 330 рабочих мест Коэффициент напряженности на рынке труда области составил 0,28 ед. В общей потребности в кадрах доля вакансий для рабочих составила 58,6%. Об этом 19 сентября сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном министерстве труда и социальной защиты.

Наибольшую потребность работодатели по-прежнему испытывают в водителях автомобиля, швеях, продавцах, трактористах, электрогазосварщиках, рабочих строительных профессий. Из числа граждан, имеющих высшее профессиональное образование, наиболее востребованы врачи, инженеры, фельдшера и медицинские сестры.

По данным ведомства, за содействием в трудоустройстве обратилось 16 тыс. 299 человек (в 2018 году — 15 тыс. 779 человек). Нашли работу 11 тыс.899 человек, из числа безработных — 2221 человек Численность безработных на конец августа 2019 года составила 2343 человека, а уровень регистрируемой безработицы — 0,43% (на конец августа 2018 года — 2258 человек и 0,42% соответственно).

Между тем, в начале сентября 2019 года в регионе планировалось к высвобождению работников 82 организаций в связи с их ликвидацией либо сокращением численности 391 человек, из них граждан предпенсионного возраста — 29 человек. Численность работников, уволенных с начала года в связи с высвобождением, составила 1321 человек, из них граждан предпенсионного возраста — 52 человека. Ещё в двух организациях переведено на работу с неполным рабочим временем 107 человек, а в простое находятся 109 работников трёх организаций.