Эр-Рияд, , 12:46 — REGNUM Глава Центрального банка Саудовской Аравии Ахмед аль-Холифи заявил, что в 2019 году рост ВВП королевства будет близок к показателям, которые спрогнозировал Международный валютный фонд. Об этом сообщает новостное издание со штаб-квартирой в ОАЭ Al Arabiya.

Саудовская Аравия Иван Шилов © ИА REGNUM

По прогнозам МВФ экономика Саудовской Аравии должна вырасти на 1,9%, то есть рост окажется меньшим, чем годом ранее — в 2018 году, когда ВВП КСА вырос на 2,2%. В то же время, многие международные эксперты давали и более пессимистичные оценки перспективами роста экономики КСА.

Глава Центрального банка также заявил, что пока еще рано оценивать экономический эффект атак на саудовские НПЗ, однако выразил уверенность, что они не сильно повлияют на темп экономического роста. Кроме того Аль-Холифи указал, что в финансовом секторе страны царит стабильность, в то же время подтвердив, что в случае каких-либо потрясений, ЦБ готов предоставить банкам дополнительную ликвидность.