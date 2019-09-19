Санкт-Петербург, , 10:46 — REGNUM Предложенный новый порядок взыскания просроченных долгов лишь увеличит сроки рассмотрения дел, поскольку почти никто из должников не платит сразу после получения судебного иска, отметил в беседе с корреспондентом ИА REGNUM в четверг, 19 сентября, адвокат Юрий Баринов, комментируя инициативу министерства юстиции и службы судебных приставов.

Ранее газета «Коммерсантъ» сообщила, что ведомства предлагают позволять кредиторам обращаться в суд по взысканию просроченной задолженности только в том случае, если долг не был погашен в течение 30 дней после получения заемщиком предложения о возврате средств. Сейчас кредитор вправе обращаться в суд с любого дня просрочки долга.

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«Прежде чем принимать подобный закон, нужно посмотреть на нынешнюю практику в части времени рассмотрения дел в судах. В Петербурге, к примеру, между подачей иска и первым заседанием проходит куда больше времени, чем месяц.

Предложенное решение лишь затянет процессы. Доля тех, кто платит сразу после обращения, ничтожно мала. Граждане у нас либо не делают долгов вообще, либо начинают их отдавать только тогда, когда выдан исполнительный лист и приставы списывают средства со счета в принудительном порядке.

После судебного иска в добровольном порядке платят разве что люди старшего поколения, советской закалки. Но они и долгов-то почти не делают», — отметил Юрий Баринов.