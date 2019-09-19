Санкт-Петербург, 19 сентября 2019, 10:46 — REGNUM Предложенный новый порядок взыскания просроченных долгов лишь увеличит сроки рассмотрения дел, поскольку почти никто из должников не платит сразу после получения судебного иска, отметил в беседе с корреспондентом ИА REGNUM в четверг, 19 сентября, адвокат Юрий Баринов, комментируя инициативу министерства юстиции и службы судебных приставов.
Ранее газета «Коммерсантъ» сообщила, что ведомства предлагают позволять кредиторам обращаться в суд по взысканию просроченной задолженности только в том случае, если долг не был погашен в течение 30 дней после получения заемщиком предложения о возврате средств. Сейчас кредитор вправе обращаться в суд с любого дня просрочки долга.
Читайте также: В России предлагают изменить систему возврата просроченного долга до суда