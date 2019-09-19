Москва, , 10:49 — REGNUM По итогам последнего летнего месяца 2019 года в РФ было куплено 22,4 тыс. подержанных грузовиков, что на 3,5% больше прошлогоднего уровня. Об этом сообщает аналитическое агентство «Автостат».

Грузовик на дороге

Лидером продаж на вторичном рынке грузовых машин стала компания КамАЗ. В августе было реализовано 6,1 тыс. подержанных грузовиков данной модели, что больше на 10,8%, чем в прошлом году. Всего на долю машин КамАЗа в этом месяце пришлось 27% от всех продаж на вторичном рынке грузовиков.

Второе место занимает ГАЗ, перепродажи моделей которого уменьшились на 1,3%, до 2,1 тыс. единиц. Тройку лидером замыкает бренд МАЗ с результатом 1,7 тыс. распроданных грузовиков. Здесь падение перепродаж составило 4,9%.

Четвёртое и пятое места занимают шведские грузовики Volvo и Scania с равным результатом — около 1,3 тыс. единиц.

Напомним, компания КамАЗ на выставке Comtrans-2019 сообщила стоимость нового магистрального тягача КамАЗ-54 901. Самая бюджетная комплектация модели будет стоить 6,5 млн рублей. За эту цену покупатель дополнительно получает сервисный контракт на три года.

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