Москва, , 10:43 — REGNUM Жители России назвали самые популярные альтернативы автомобилю. По мнению большинства водителей — это велосипед (43%). Такие данные представил Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

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Также треть автолюбителей (22%) не против пересесть с механического автомобиля на электрический (электрокар). Каждый десятый (10%) автомобилист стал бы ездить на электромопеде или скутере.

В России водят автомобиль преимущественно мужчины (78% против 34% женщин) и люди 25−34 (65%) и 35−44 лет (67%). Большинство водителей (70%) ездят ежедневно.

В опросе 17 сентября 2019 года приняли участие 1600 граждан РФ старше 18 лет. Метод опроса — телефонное интервью. Максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.

Как сообщало ИА REGNUM, жители России назвали три основные причины иметь автомобиль: машина «кормит их семью» (22%), нужно возить детей в садик или школу (14%), далеко добираться до работы (13%).

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