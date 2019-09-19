Ярославль, , 10:41 — REGNUM Стоимость проезда в ярославских маршрутных такси, работающих по нерегулируемому тарифу, может остаться прежней — 26 рублей. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили предприниматели-владельцы маршруток. Окончательно определяться бизнесмены планируют после официального объявления о повышении стоимости проезда в общественном транспорте. Как ранее сообщало ИА REGNUM мэрия Ярославля в начале октября намерена поднять стоимость проезда до 28 рублей.

Маршрутное такси в Ярославле

— Среди предпринимателей нет единого мнения, что делать. Часть коллег готова оставить проезд в 26 рублей. Таких примерно 30 процентов. Остальные ждут официального объявления мэрии о росте стоимости проезда и точной даты муниципального повышения, — сообщил один из предпринимателей корреспонденту ИА REGNUM на условиях анонимности.

Другой предприниматель добавляет, что большинство его коллег сходится в оценках, что выше 28 рублей поднимать проезд в маршрутках не будут.

— У всех разные точки зрения. Но поднимать выше, чем у муниципалов, мы не будем, — заявил бизнесмен.

Озвучивать свою позицию публично перевозчики не готовы. Единственное исключение — заявление предпринимателя Николая Гирфанова на рабочей группе с участием мэра Ярославля. Он предлагал поднять экономически обоснованный тариф на проезд в транспорте до 32 рублей. Сейчас он составляет 28 рублей и 62 копейки.

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