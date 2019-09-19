Уфа, , 10:41 — REGNUM На 215 000 рублей оштрафовали владельцев продовольственных магазинов в Башкирии за не правильную выкладку молочных и молокосодержащих продуктов на полках. Об этом 19 сентября сообщает пресс-служба республиканского управления Роспотребнадзора.

По словам чиновников, на 16 сентября 2019 года была проведена 341 внеплановая проверка на 387 объектах торговли. В результате было выявлено 330 нарушений на 332 объектах. В 110 случаях на полках отсутствовала информационной надпись.

В результате, сотрудниками надзорного ведомства было составлено 329 протоколов об административных правонарушениях по ст. 14.15 КоАП РФ и вынесены административные наказания в виде 106 предупреждений и 113 административных штрафов на сумму 215 000 руб.