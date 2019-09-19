Москва, , 10:31 — REGNUM Экономика РФ растёт очень медленно, так как прибыль, которую получают в её реальном и финансовом секторах, не инвестируется в развитие, считает ведущий научный сотрудник экономического факультета МГУ Андрей Колганов. Об этом он заявил 19 сентября корреспонденту ИА REGNUM, объясняя, почему российский банки продолжают наращивать прибыль (1,4 трлн рублей — за январь — август 2019 года), несмотря на непрекращающееся обеднение населения.

Прибыль Дарья Антонова © ИА REGNUM

Как отметил экономист, доходы этого сектора складываются не только от операций на розничном рынке — с вкладами граждан и их кредитованием. Помимо этого, банки ведут собственную инвестиционную деятельность как в реальном секторе экономики, так и на финансовом рынке: обмен валюты, а также спекулятивные (постоянная игра на колебаниях курса валют) и консервативные (долгосрочная покупка ценных бумаг) вложения. При этом экономист уточнил, что 1,4 трлн рублей — это вполне скромная величина, так как активы банковского сектора в РФ составляют около 60% от уровня ВВП РФ, объём которого измеряется «многими триллионами рублей».

«Отметим и ещё один любопытный факт — финансовые результаты деятельности что банков, что реального сектора в России всегда выглядят существенно лучше, чем рост ВВП или рост уровня производства, — сказал Колганов. — В экономике мы видим рост на 1−2%, в хорошие годы на 6−7%, а финансовые результаты растут на 20−30−40% в год. Это связано с тем, что реальные резервы эффективности экономики достаточно большие, но использование финансовых результатов обращено не на экономическое развитие. И поэтому развитие у нас всегда идёт еле-еле».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, согласно выпущенному Банком России обзору «О развитии банковского сектора», прибыль российских банков за январь — август 2019 года составила 1,4 трлн рублей. За аналогичный период 2018 года прибыль сектора составила 0,9 трлн рублей. Таким образом, в годовом выражении показатель вырос в 1,6 раза.

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