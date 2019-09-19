Министр информационных технологий Индии Рави Шанкар Прасад заявил, что у американской компании Apple есть «большие бизнес-планы» на индийском рынке. Данное заявление прозвучало после того, как министр провел ряд встреч с представителями мировых и индийских компаний в сфере электронной промышленности. Он также отметил, что за последнее время количество заводов, производящих компоненты для мобильных телефонов, увеличилось с 2 до 268.

Нью-Дели, , 15:38 — REGNUM «Все компании без ума от Индии. У Apple есть новые бизнес-планы на нашем рынке. Индия дает кампаниям перспективы для большого роста», — отметил министр.

По информации индийского новостного агентства Джагран, правительство страны также призвало Apple расширить производственную базу в Индии и использовать страну в качестве экспортного центра.

Стоит напомнить, что американская компания уже производит в Индии iPhone 6S и 7.