Нью-Дели, , 12:35 — REGNUM Индийские средства массовой информации сообщают, что из-за недавней атаки на нефтеперерабатывающий завод в Саудовской Аравии цены на топливо в Индии наблюдали самый резкий рост с 5 июля. Из-за нестабильности на фондовых рынках розничные продавцы топлива повысили цену на бензин до 72,17 рупий (примерно 65,16 рублей), а цена на дизельное топливо поднялась до отметки 65,58 рупий (59,21 рублей) за литр.

В результате событий в Персидском заливе мировая цена на нефть марки Brent поднялась почти на 20%, а цена на нефть WTI возросла на 16%. Тем не менее после новостей о восстановлении добычи в Саудовской Аравии, цены на черное золото резко упали (примерно на 6%).

По информации индийского новостного агентства «Джагран», министр нефти и газа страны Дхармендра Прадхан попытался успокоить общественность в связи с ситуацией в соседнем регионе. «Конечно, когда происходит скачок цен, это вызывает беспокойство. Наши компании добывали нефть как 16, так и 17 сентября», — отметил он.

Индия уязвима к волатильности мировых цен на нефть. Это связывается с тем, что более 83% своих потребностей в нефти она удовлетворяет за счет импорта. Саудовская Аравия является ключевым поставщиком черного золота, что особенно проявилось после введения США санкций на иранские и венесуэльские поставки.