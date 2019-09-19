Исламабад, , 11:54 — REGNUM 18 сентября Государственный банк Пакистана (центробанк) опубликовал статистику движения капитала за первые два месяца нового финансового года (2019−2020).

По сообщению пакистанского телеканала Dunya News, по сравнению с июлем-августом 2018 года, приток прямых иностранных инвестиций в страну сократился на 58% и составил 157 миллионов долларов. Несмотря на то, что о полноценном «бегстве капитала» пока говорить рано, сокращение притока иностранного капитала демонстрирует скептический настрой инвесторов относительно экономической ситуации в стране.

Пакистан переживает тяжелый экономический кризис, связанный с дефицитом платежного баланса. Ради спасения экономики Исламабад обратился с МВФ (Международный валютный фонд) для участия в кредитной программе. Общая сумма кредита МВФ на 3 года составит 6 миллиардов долларов.