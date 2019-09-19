Воронеж, , 09:43 — REGNUM Заявление в ГУ МВД по Воронежской области о силовом захвате производственного объекта направил генеральный директор ОАО «Элмаш», аффилированного с АО «Гидрогаз», Владимир Панов, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе предприятия.

Как сообщается, «силовой захват производственного объекта, расположенного по адресу: Ленинский проспект, 160», произошёл днём 15 сентября, на предприятии его связывают с конфликтом акционеров в связи с новой структурой акционирования предприятия. Из заявления руководителя следует, что захват проводился с угрозами применения физического насилия в отношении охраны предприятия.

«Предприятие «Элмаш» обеспечивает жизнедеятельность завода «Гидрогаз», эксплуатируя его инженерную инфраструктуру, и является собственником объекта. Произошедший силовой захват может привести к остановке производственной деятельности предприятий ГК «Гидрогаз», где трудятся около 700 человек», — заявил Панов, добавив, что работники предприятия уже начали увольняться.

Между тем, по информации «Абирег», гендиректор «Гидрогаза» Дмитрий Марков опроверг заявление о рейдерском захвате, однако пояснения в связи с конфликтом не дал.

ОАО «Элмаш» является разработчиком и производителем гидравлического и пневматического силового оборудования. 64,28% акций предприятия принадлежат АО «Гидрогаз», 60,37% акций «Гидрогаза» принадлежат ОАО «Элмаш».