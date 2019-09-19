Бишкек, , 09:42 — REGNUM Большинство жителей села Максат Лейлекского района Баткенской области Киргизии вернулись в свои дома после конфликта на границе с Таджикистаном, сообщает 19 сентября издание 24.kg.

Отмечается, что домой вернулись около 80% сельчан. В настоящее время возобновился учебный процесс в школе, однако в классах отсутствует по 3−4 ученика, отмечают местные жители.

Как сообщало ИА REGNUM, 16 сентября произошло вооруженное столкновение пограничников Таджикистана и Киргизии. Во время перестрелки погибли один киргизский и трое таджикистанских военнослужащих. После инцидента были эвакуированы более 700 жителей села Максат.

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