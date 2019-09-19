Аддис-Абеба, , 10:51 — REGNUM Комиссия Африканского союза (АС) заявила, что она в сотрудничестве с партнерами разработала стратегию оптимизации послеуборочных потерь, чтобы помочь 55 государствам-членам на континенте повысить производительность сельского хозяйства. Об этом было объявлено во время церемонии открытия 2-го Всеафриканского конгресса, который прошел в Аддис-Абебе. Об этом сообщило эфиопское информационное агентство ENA.

Комиссар АС по экономическим вопросам Виктор Харрисон заявил, что новая стратегия является важной вехой для Африки и первой в истории континента стратегией, регулирующей снижение послеуборочных потерь. АС предоставляет государствам-членам правильные стратегии и механизмы, позволяющие повысить производительность сельского хозяйства, создавать рабочие места и повышать доходы от укрепления цепочек добавленной стоимости и сокращения потерь после сбора урожая.

Заместитель регионального представителя Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО) Джоселин Браун Холл, со своей стороны, заявила, что, по оценкам ФАО, только в Африке общая количественная потеря продовольствия из-за неэффективного сбор урожая оценивается в более чем 100 миллионов метрических тонн в год.

Глобальные потери производства и потребления продуктов питания оцениваются в 1,3 миллиарда метрических тонн, что эквивалентно более 30% от общего объема продуктов питания, производимых для потребления человеком, и, согласно оценке ФАО, глобальные потери продуктов питания могут прокормить до 1,6 миллиарда человек ежегодно.