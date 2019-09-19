Кемерово, , 09:41 — REGNUM Сибирская генерирующая компания (СГК) в августе 2019 года увеличила в Кузбассе производство электрической энергии на 12%. Такие данные корреспонденту ИА REGNUM сообщили сегодня, 19 сентября, в отделе по связям с общественностью Кузбасского филиала ООО «Сибирская генерирующая компания».

«В августе 2019 года семь электростанций СГК, расположенных в Кемеровской области, выработали 0,9 млрд кВт-ч электрической энергии, что на 12% выше уровня августа 2018 года. За восемь месяцев нынешнего года суммарная выработка электрической энергии генерирующими предприятиями Сибирской генерирующей компании в регионе достигла 11,4 млрд кВ-ч, что сопоставимо с результатом января-августа 2018 года — 11,8 млрд кВт-ч», — пояснили в СГК.

В целом по Кузбассу, по данным Кемеровского регионального диспетчерского управления, производство электроэнергии всеми электростанциями региона в августе 2019 года составило 1,2 млрд кВт-ч, за восемь месяцев текущего года — 14,9 млрд кВт-ч. При этом потребление электроэнергии в энергосистеме Кемеровской области в августе зафиксировано на уровне 2,4 млрд кВт-ч, а за период с января по август — в объеме 20,8 млрд кВт-ч.

«Дополнительная потребность в электроэнергии на территории региона покрывалась за счёт перетока по межсистемным линиям электропередачи из смежных энергосистем. В августе переток составил 1,2 млрд кВт-ч, за восемь месяцев 2019 года — 5,9 млрд кВт-ч», — отмечают в СГК.

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