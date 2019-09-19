Ижевск, , 09:36 — REGNUM В рамках Форума оружейников России, который проходит в Ижевске 18−19 сентября, представители предприятий ОПК (оборонно-промышленного комплекса) обсудили лучшие практики конверсии. В заседании приняли участие гендиректор Сарапульского электрогенераторного завода Алексей Беляев, заместитель генерального директора концерна «Калашников» Михаил Ненюков, замглавы научно-производственного объединения (НПО) «Конверсия» Иван Бежанов и заместитель директора АО «Ижевский электромеханический завод «Купол» Евгений Уразов.

По словам Бежанова, перевод оборонных предприятий на выпуск товаров народного потребления позволяет увеличить доходы компаний и выходить на новые рынки сбыта. Он полагает, что в настоящее время открываются прекрасные перспективы на рынке национальных проектов.

«Нужно возобновить гособоронзаказ, в том числе и на гражданскую продукцию», — отметил Беляев. По его мнению, государство должно способствовать укреплению контактов крупных федеральных компаний и местных производителей, самостоятельно начать сотрудничество заводам Удмуртии достаточно сложно, сообщает ИА «Удмуртия». Проблему нехватки кадров он предлагает решить путем распределения выпускников вузов на предприятия.

Руководство концерна «Калашников» рассматривает все идеи, которые предлагают сотрудники предприятия, рассказал Ненюков. А дополнительные меры мотивирования работников повышают производительность труда.

«Основная идея конверсии — это продукция двойного назначения… То есть подобрать ту продукцию, которая уже изначально двойного значения», — подчеркнул глава завода «Купол». Уразов пояснил, что именно благодаря технологиям, которые позволяют одновременно производить и гражданскую, и оборонную продукцию «Купол» наращивает производственные мощности и увеличивает прибыль предприятия.

Как сообщало ИА REGNUM, в Ижевске 18 сентября стартовали мероприятия в рамках Дня оружейника России, которые в этом году приурочены к 100-летнему юбилею знаменитого конструктора стрелкового оружия Михаила Калашникова.

Ключевым событием празднований стал II Всероссийский форум оружейников, в котором примет участие президент РФ Владимир Путин. Глава государства проведет заседание военно-промышленной комиссии, по итогам которой намечено подписание контрактов военно-промышленных предприятий региона с Министерством обороны РФ.