Ярославль, , 09:35 — REGNUM Мэрия Ярославля приняла решение повысить стоимость проезда в ярославском общественном транспорте на 5 рублей. С октября цена одной поездки в городских автобусах и троллейбусах составит 28 рублей. Об это мэрия Ярославля 18 сентября сообщила депутатам муниципалитета на заседании фракции «Единая Россия».

Общественный транспорт Ярославля

Выступивший перед депутатами начальник управления городского пассажирского транспорта Сергей Воканевский, обосновал необходимость повышения стоимости проезда возросшими затратами перевозчиков на ГСМ, зарплаты персоналу и обновление парка машин. Кроме того, за счёт населения мэрия Ярославля намерена сократить и размер дотаций предприятиям общественного транспорта.

Исходя из этих обоснований можно предположить, что столь существенное повышение стоимости проезда — почти 22% — не приведёт к улучшению качества пассажирских перевозок, поскольку дополнительные доходы транспортников компенсируются возросшими затратами и уменьшением помощи из муниципального бюджета.

Ещё одной проблемой для муниципальных предприятий общественного транспорта Ярославля является конкуренция со стороны частных перевозчиков, которую они фактически не выдерживают. При одинаковой стоимости проезда жители Ярославля отдают предпочтение частным «маршруткам». По оценкам того же Сергея Волканевского доля пассажирских перевозок, приходящаяся на муниципальные предприятия, составляет чуть более 30%.

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