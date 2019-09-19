Чита, , 09:35 — REGNUM Одним из проектов, которому может быть предоставлено льготное финансирование под 5% годовых на длительный срок, является Забайкальский зерновой терминал. Об этом после инаугурации главы Забайкалья Александра Осипова заявил сегодня, 19 сентября, генеральный директор Фонда развития Дальнего Востока Петр Шелахаев. Его слова цитирует пресс-служба забайкальского губернатора.

Помимо этого к перспективным глава ведомства отнёс строительство рудника №6 (Аргунское и Жерловое месторождения урана). Этот проект, по словам Шелахаева, может быть профинансирован уже в 2019 году, а размер инвестиций определён в пять миллиардов рублей. Кроме того, фонд намерен поддержать сельскохозяйственные проекты в регионе.

Как уже сообщало ИА REGNUM, осенью 2019 года Забайкальский край вошел в состав Дальневосточного федерального округа. С этого времени на регион стали распространять все льготы и преференции, которыми обладают дальневосточники. Активная работа по федеральным проектам уже помогла новому забайкальскому руководству привлечь несколько миллиардов рублей в качестве инвестиций.

Сегодня, 19 сентября, в Чите состоялась инаугурация Александра Осипова, с разгромным счётом (почти 90 процентов голосов) победившего на губернаторских выборах 8 сентября 2019 года.

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Зерновой терминал мог бы значительно помочь сибирским аграриям, которые выращивают много пшеницы, но её стоимость ничтожно мала.