Воронеж, 19 сентября 2019, 09:26 — REGNUM К 2025 году уровень самообеспечения Воронежской области семенами гибридов сахарной свёклы составит 100%, тогда как сегодня доля импортных семян в посеве составляет 99%. Об этом, как сообщили ИА REGNUM в управлении по взаимодействию со СМИ и административной работе правительства Воронежской области, говорилось на выездном совещании правительства региона 18 сентября, которое провёл губернатор Александр Гусев.
Как сообщил заместитель председателя правительства Воронежской области Виктор Логвинов, Воронежская область участвует в федеральной научно-технической программе развития сельского хозяйства на 2017 — 2025 годы. В рамках программы поставлены задачи по стимулированию инвестиционной деятельности и импортозамещения в сфере АПК, развитию селекционной и племенной базы растениеводства и животноводства, развитию существующих и созданию новых кластеров. Эти задачи также сформулированы в Стратегии социально-экономического развития Воронежской области до 2035 года, в части, касающейся развития агропромышленного комплекса региона.
Как отметил зампред правительства, самое критическая ситуация сегодня — в семеноводстве сахарной свеклы: доля импортных семян в посеве составляет 99%. Чуть ниже импортозависимость в картофелеводстве, там доля импортных семян — 95%, по подсолнечнику этот показатель составляет 92%. Наблюдается тенденция снижения доли отечественных сортов при посеве озимой и яровой пшеницы, ржи, ячменя и других культур. Данная ситуация характерна для всех российских регионов — это связано с более высокой урожайностью зарубежных сортов и с активной маркетинговой политикой зарубежных компаний.
Для решения проблемы планируется реализовать 15 подпрограмм — на данный момент разработаны и утверждены две программы, касающиеся развития селекции и семеноводства картофеля и сахарной свеклы. По итогам конкурса, проведенного Минсельхозом России в феврале текущего года, воронежская компания «СоюзСемСвекла» стала участником подпрограммы «Развитие селекции и семеноводства сахарной свёклы в Российской Федерации».
Как сообщил на заседании облправительства, в течение 2019−2025 годов компания намерена создать 20 новых высокопродуктивных гибридов сахарной свеклы и довести объем производства семян гибридов свеклы минимум до 252 тыс. посевных единиц в год. Таким образом, потребности Воронежской области будут обеспечены на 100%, общая потребность РФ — не менее чем на 20%. Объем финансировании проекта составит 4,1 млрд рублей.