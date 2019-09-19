Воронеж, , 09:26 — REGNUM К 2025 году уровень самообеспечения Воронежской области семенами гибридов сахарной свёклы составит 100%, тогда как сегодня доля импортных семян в посеве составляет 99%. Об этом, как сообщили ИА REGNUM в управлении по взаимодействию со СМИ и административной работе правительства Воронежской области, говорилось на выездном совещании правительства региона 18 сентября, которое провёл губернатор Александр Гусев.

Свекла Desertrose7

Как сообщил заместитель председателя правительства Воронежской области Виктор Логвинов, Воронежская область участвует в федеральной научно-технической программе развития сельского хозяйства на 2017 — 2025 годы. В рамках программы поставлены задачи по стимулированию инвестиционной деятельности и импортозамещения в сфере АПК, развитию селекционной и племенной базы растениеводства и животноводства, развитию существующих и созданию новых кластеров. Эти задачи также сформулированы в Стратегии социально-экономического развития Воронежской области до 2035 года, в части, касающейся развития агропромышленного комплекса региона.

Как отметил зампред правительства, самое критическая ситуация сегодня — в семеноводстве сахарной свеклы: доля импортных семян в посеве составляет 99%. Чуть ниже импортозависимость в картофелеводстве, там доля импортных семян — 95%, по подсолнечнику этот показатель составляет 92%. Наблюдается тенденция снижения доли отечественных сортов при посеве озимой и яровой пшеницы, ржи, ячменя и других культур. Данная ситуация характерна для всех российских регионов — это связано с более высокой урожайностью зарубежных сортов и с активной маркетинговой политикой зарубежных компаний.

Для решения проблемы планируется реализовать 15 подпрограмм — на данный момент разработаны и утверждены две программы, касающиеся развития селекции и семеноводства картофеля и сахарной свеклы. По итогам конкурса, проведенного Минсельхозом России в феврале текущего года, воронежская компания «СоюзСемСвекла» стала участником подпрограммы «Развитие селекции и семеноводства сахарной свёклы в Российской Федерации».

Как сообщил на заседании облправительства, в течение 2019−2025 годов компания намерена создать 20 новых высокопродуктивных гибридов сахарной свеклы и довести объем производства семян гибридов свеклы минимум до 252 тыс. посевных единиц в год. Таким образом, потребности Воронежской области будут обеспечены на 100%, общая потребность РФ — не менее чем на 20%. Объем финансировании проекта составит 4,1 млрд рублей.

«Тема, безусловно, важная, влияющая на продовольственную безопасность страны. Завод, который построен в Рамонском районе, способен успешно выполнить работу. Теперь важно испытать полученные гибриды и отобрать лучшие», — подвёл итог Александр Гусев.