Новосибирск, , 09:26 — REGNUM Со стороны государства должно присутствовать обязательное регулирование развития высокотехнологичного бизнеса, заявил полномочный представитель президента России в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло, выступая на пленарном заседании форума «Технопром-2019». Об этом 19 сентября сообщает издание «Наука в Сибири».

При этом важным условием поддержки бизнеса со стороны государства должна стать востребованность реализуемых компаниями проектов, отметил полпред.

«Бизнес должен понимать, какой продукт он хочет получить на выходе, и дать такой заказ науке, естественно не бесплатно. В этой конструкции возможна коммерциализация науки. И тут ученые должны делать то, что сегодня нужно во многих направлениях — без этого невозможен прорыв, я не имею в виду, конечно, фундаментальные исследования», — резюмировал Сергей Меняйло.

Добавим, ключевой темой обсуждения на пленарном заседании «Наука новой эры: технологии трансформации», состоявшемся в рамках VII международного форума технологического развития «Технопром-2019» стала роль государства в развитии высокотехнологичного бизнеса и коммерциализации науки. Форум с международным участием проходит в Новосибирске 18 и 19 сентября.

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