Сеул, , 09:29 — REGNUM В июле 2019 года в Южной Корее объем средств, находящийся в обращении, увеличился на 0,3%. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей Банка Кореи.

Согласно опубликованным данным, в июле текущего года показатель M2 составил 2,8 квдрл вон (~$2,34 трлн), что на 0,3% больше по сравнению с прошлым месяцем.

Известно, что в январе данный показатель сократился на 1,1%, в феврале — на 0,2%, однако в марте увеличился на 0,8%, в апреле — на 0,5%, в мае — на 0,4%, в июне — на 0,7%.

M2 — валютный показатель средств, находящиеся в обращении, включая вклады, депозиты со сроком погашения менее двух лет.