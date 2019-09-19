Вашингтон, , 09:23 — REGNUM Гораздо меньшая доля американских подростков выходит на работу по сравнению с предыдущими десятилетиями, согласно анализу Pew Research Center данных американского Бюро трудовой статистики.

Подростки тратят в среднем 26 минут в день, выполняя оплачиваемую работу, по сравнению с 49 минутами около десяти лет назад и 57 минутами в середине 1990-х годов. Это — данные по учебному году, однако и в течение летних каникул подростки теперь работают меньше.

Так, еще два десятилетия назад примерно половина американских подростков подрабатывала летом. Эта доля сократилась с начала 1990-х годов: после достижения дна в 2010—2011 гг. на уровне 29,6%, уровень летней занятости подростков снова начал расти, но все еще был только 34,6% летом 2017 года. Для сравнения, в период с 1940 по конец 1980-х гг уровень летней занятости подростков колебался между 46% и 58%.

Отмечается, что сокращение числа подростков, занятых на летних работах, отражает общее снижение занятости молодежи в последние десятилетия, причем эта тенденция наблюдается и в других странах с развитой экономикой.