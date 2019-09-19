Ереван, , 09:27 — REGNUM Недавно созданная российская авиакомпания «Азимут» намерена создать техническую базу в Армении. Об этом 19 сентября сообщает газета «Жоговурд» со ссылкой на главу Комитета гражданской авиации республики Татевик Ревазян.

Самолет авиакомпании «Азимут» Дмитрий Тимонин © ИА Красная Весна

По информации издания, российская компания планирует создать новую техническую базу в районе аэропорта Звартноц для обслуживания самолетов Sukhoi Superjet 100. Газета напомнила, что Ревазян летом посещала Россию, где встретилась с генеральным директором ОАО «ИЛ» Юрием Грудининым и обсудила возможности налаживания производства авиационных запчастей на территории Армении по заказу российских авиационных и ремонтных компаний.

Отметим, российская авиакомпания «Азимут» базируется в Ростове-на-Дону. Была зарегистрирована в феврале 2017 года. Летом 2017 года компания получила сертификат эксплуатанта, дающий право выполнять полеты. Начиная с 2021 года, в маршрутную сеть должны войти Калининград, Челябинск, Волгоград, Астрахань, Сургут, Геленджик, а также международные маршруты в Ереван, Прагу, Франкфурт-на-Майне, Стамбул и Тель-Авив.