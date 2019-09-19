Севастополь, 19 сентября 2019, 09:08 — REGNUM Турбокольцо, которое уменьшит количество точек соприкосновения транспорта с пересекающимся потоком, оборудуют на транспортной развязке при выезде из Севастополя в октябре. Об этом журналистам 18 сентября рассказал начальник отдела организации безопасности дорожного движения ГБУ «Севастопольский автодор» Сергей Волков.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев заявил, что в городе нужно отладить транспортную логистику к запуску поездов на Крымском мосту.
Об этом: В Севастополе отладят логистику к запуску поездов на Крымском мосту