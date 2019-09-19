Барнаул, 19 сентября 2019, 13:41 — REGNUM Алтайский журналист, редактор сайта «Что делать» Валерий Савинков, проанализировал итоги деятельности Виктора Томенко в должности главы Алтайского края и пришёл к выводу, что за те почти 15 месяцев, что бывший топ-менеджер «Норникеля» возглавляет вверенный ему регион, жить стало значительно хуже, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Кристобаль Рохас. Бедность. 1886
Кристобаль Рохас. Бедность. 1886

«Написал вот наконец материал об итогах работы Виктора Томенко в губернаторских чинах в Алтайском крае. Долго откладывал. Хотелось собрать цифры и цифры официально подтвержденные <…> Мда. Раньше при таких итогах господа гвардейские офицеры стрелялись», — иронизирует представитель СМИ на своей станице в Facebook.

Прежде всего, по мнению Валерия Савинкова, ухудшение показателей выражается в невиданным с начала 90-х годов темпам падения уровня жизни населения.

«По итогам 2018 года Томенко (в конце ноября!) официально обещал депутатам Заксобрания Алткрая рост реальных располагаемых доходов населения на 0,4%. В реальности же они упали — и аж на 4,1! При этом все падение, подчеркну, пришлось, на второе, «томенковское» полугодие», — подчёркивает Валерий Савинков.

Также он приводит данные Алтайкрайстата, согласно которым по итогам первого квартала 2019 года реальные располагаемые доходы упали ещё на 2,3%, а по итогам 7 месяцев (последняя отчетная цифра Росстата) — уже на 3,5%.

«Падение с каждым периодом ускоряется… И оно почти втрое выше также весьма невеселого общероссийского показателя (минус 1,3%)», — делает вывод Валерий Савинков.

Напомним, губернатором Алтайского края первый заместитель губернатора Красноярского края Виктор Томенко избран 9 сентября 2018 года, после трёх месяцев работы в статусе врио губернатора. Пост руководителя региона освободился в конце мая 2018 года после добровольной и неожиданной отставки губернатора Александра Карлина, руководившего краем почти 13 лет. Судя по декларации о доходах Томенко (она была опубликована лишь вечером 24 мая 2019 года), став алтайским губернатором, бывший красноярский чиновник стал зарабатывать больше.

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