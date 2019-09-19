Салехард, , 09:00 — REGNUM Власти Ямала заявили об грядущем падении добычи газа в ключевом Надым-Пур-Тазовском регионе. Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов на Тюменском нефтегазовом форуме озвучил необходимость искать новые подходы в области трудноизвлекаемых запасов, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе главы региона.

Выступление губернатора Ямала было посвящено ситуации, которая ожидается на газовом рынке после 2035 года.

«До 2035 года мы ожидаем развития как рынка трубопроводного газа, так и рынка сжиженного газа. После 2035 года, появляются вызовы», — отметил Дмитрий Артюхов.

Глава Ямала считает, что над добычей трудноизвлекаемых запасов нефти и газа нужно работать уже сегодня, чтобы они после 2035 года позволили «держать голову».

Читайте ранее в этом сюжете: Глава Тюменской области назвал драйвер развития региона через 30 лет