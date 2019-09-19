Салехард, 19 сентября 2019, 09:00 — REGNUM Власти Ямала заявили об грядущем падении добычи газа в ключевом Надым-Пур-Тазовском регионе. Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов на Тюменском нефтегазовом форуме озвучил необходимость искать новые подходы в области трудноизвлекаемых запасов, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе главы региона.
Выступление губернатора Ямала было посвящено ситуации, которая ожидается на газовом рынке после 2035 года.
Глава Ямала считает, что над добычей трудноизвлекаемых запасов нефти и газа нужно работать уже сегодня, чтобы они после 2035 года позволили «держать голову».
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