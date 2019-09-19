Москва, , 08:54 — REGNUM На Международном форуме недвижимости PROEstate-2019 в представлена экспозиция Стройкомплекса — «Карта Москвы», сообщается на сайте ведомства.

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«Карта Москвы» — это павильон, в котором в интерактивном формате показаны крупные градостроительные проекты столицы, в частности, Московское центральное кольцо (МЦК), Московские центральные диаметры (МЦД), программа реновации и др.

Впервые в этом году в «Карту Москвы» в масштабе 1:7600 добавлена информацию о развитии Новой Москвы.

Как сообщало ИА REGNUM, Международный инвестиционный форум PROEstate-2019 проходит с 18 по 20 сентября в Конгресс Парке Radisson Collection Hotel в Москве.

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