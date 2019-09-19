Баку, , 08:53 — REGNUM Вопросы поставки газа в Грузию обсудили грузинский министр экономики и устойчивого развития Натиа Турнава и президент государственно нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) Ровнаг Абдуллаев, сообщает издание Apa.

Во время переговоров стороны обсудили деятельности SOCAR в Грузии, а также перспективы сотрудничества. Собеседники также обменялись мнениями по обеспечению устойчивой деятельности нефтяной компании в рыночных условиях Грузии.

Как сообщало ИА REGNUM, 18 сентября министр экономики и устойчивого развития Грузии Натиа Турнава встретилась с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. Стороны обсудили развитие двусторонних отношений, в том числе в сфере развития международных транспортных коридоров, проходящих по территории двух стран.

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