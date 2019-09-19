Сеул, , 08:49 — REGNUM В Южной Корее намерены увеличить экспорт чая до 12 млрд вон (~$10 млн) к 2022 году. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей министерства продовольствия, сельского, лесного и рыбного хозяйства страны.

По их словам, 19 сентября представители министерства объявили о средне‑ и долгосрочном планах развития чайной промышленности.

Согласно данному плану, правительство намерено увеличить объем экспорта с 7 млрд вон (~$5,89 млн) в 2018 году до 12 млрд вон (~$10 млн) к 2022 году за счет дифференциации качества чая и распространения чайной культуры.

В связи с этим планируется построить специальные комплексы, центры переработки, а также создать чайные школы.

Известно, что в течение пяти лет (до 2023 года) министерство продовольствия, сельского, лесного и рыбного хозяйства Южной Кореи намерено инвестировать в данную сферу 24,8 млрд вон (~$20,74 млн).