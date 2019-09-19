Таллин, , 08:43 — REGNUM Центральный союз профсоюзов Эстонии и эстонские работодатели не могут договориться, какой минимальная зарплата должна быть со следующего 2020 года, сообщает портал эстонского национального вещателя ERR. Если работодатели предлагают установить её на уровне 578 евро, то профсоюзы настаивают на 600 евро.

В пример профсоюзы приводят Грецию и Португалию, уверяя, что в Эстонии экономика лучше, но минимальная зарплата ниже, чем в этих странах. Однако работодатели настаивают, что резкое повышение минимальной зарплаты увеличат инфляцию. Поднимутся все цены — от продуктов питания до услуг в детсадах.