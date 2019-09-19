Москва, , 08:41 — REGNUM В Москве с момента старта программы реновации жилья новые квартиры уже получили почти 10 тыс. участников программы, сообщили в Стройкомплексе.

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По словам главы департамента строительства Андрея Бочкарева, сдано в эксплуатацию 23 новостройки.

В процессе переезда и оформления документов на новое жилье находятся около 5 тыс. москвичей. Подбор стартовых площадок и возведению новых домов продолжается.

Как сообщало ИА REGNUM, в программу реновации жилья в Москве включено 5173 дома. Утвержден список из 351 стартовой площадки.

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