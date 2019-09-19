Таллин, , 08:38 — REGNUM Из-за нехватки средств в бюджете Эстонии на 2020 год под вопросом оказалось внеочередное повышение пенсий, которые ранее обещали власти. Глава правительства страны Юри Ратас заверяет, что от этой идеи никто не отказался, однако неясно, произойдёт повышение уже в следующем году, или в 2021 году, сообщает сегодня, 19 сентября, портал эстонского национального телерадиовещателя ERR.

Уже точно известно, что в бюджете необходимо сократить расходы на 50 млн евро. Ратас заверяет, что их изыскивать не будут, увольняя госслужащих — полицейских или спасателей, врачей или учителей, но, возможно, придётся отказаться от ряда запланированных инвестиций. Например, от ремонта школ.