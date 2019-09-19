Хьюстон, США, , 08:38 — REGNUM Представители южнокорейской газовой компании Korea Gas Corporation подписали соглашение о совместной деятельности по исследованию в рамках проекта «Зеленый» водород» с представителями австралийской энергетической компанией Woodside. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей южнокорейской компании.

По их словам, данное соглашение было подписано 17 сентября во время международной выставке по природному, сжиженному и нефтяному газу Gastech, проводимой в Хьюстоне, штат Техас в период с 17 п 19 сентября.

В рамках данного соглашения, стороны займутся созданием, хранением, транспортировкой экологически чистого водорода.

Известно, что в 2016 году представители Korea Gas Corporation и Woodside подписали меморандум о взаимопонимании, в рамках которого стороны договорились осуществлять научно-исследовательскую деятельность, а также поддерживать сотрудничество в сфере газовой промышленности.

«Зеленый» водород — водород, произведенный с помощью электроэнергии методом электролиза.