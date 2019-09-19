Рига, , 08:33 — REGNUM Двенадцатый по величине банк Латвии украинского происхождения PrivatBank оштрафован госорганами регулирования на 1,019 млн евро за нарушение норм по предотвращению отмывания денег и финансирование терроризма, сообщает портал латвийского национального телерадиовещателя LSM.

Штраф в более миллиона евро и ряд требований по устранению недостатков утвердила латвийская комиссия по рынку финансов и капитала.

Как отмечает латвийское новостное агентство LETA, главным акционером банка является украинский PrivatBank, который в 2016 году был национализирован правительством Украины. В первое половине 2019 года банк работал с убытком в свыше 0,7 млн евро.