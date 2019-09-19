Вильнюс, , 08:25 — REGNUM

Президент Литвы Гитанас Науседа провел встречу с прибывшим в Вильнюс главным управляющим директором Японского банка международного сотрудничества (JBIC) Тадаси Маэдой и членами делегации, сообщает корреспондент ИА REGNUM сегодня, 19 сентября.

Науседа на встрече подчеркнул важность опыта для Литвы транспортных и энергетических японских компаний при инвестициях в области реализации стратегических для Литвы проектов. «Благодаря более активному сотрудничеству мы познакомимся с новейшими технологиями, приобретем больше опыта для беспрепятственного осуществления синхронизации электросетей прибалтийских стран и проекта Rail Baltica», — цитирует слова Науседы его пресс-служба. О фактическом изгнании из Литвы японской Hitahi после неудачной попытки строительства АЭС неподалёку от закрытой Игналинской АЭС Науседа не упоминал.

Но пригласил японские компании расширять свою деятельность в Литве, особенно в сфере информационных, финансовых технологий и наук о жизни.

Для того чтобы Литва могла привлечь инвестиции глобальных компаний Японии, президент пригласил представителей Японского банка международного сотрудничества открыть свое представительство в Литве.