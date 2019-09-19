Рязань, , 08:11 — REGNUM Рязанский арбитраж взял под арест имущество 13 экс-руководителей и акционеров банкрота «Ринвестбанка». Данные меры были наложены как обеспечительные в рамках банкротного дела и до вынесения решения о привлечении топ-менеджмента к субсидиарной ответственности. Под арест попало имущество стоимостью 5,728 млрд рублей. Именно в такую сумму оценили ответственность бывших контролирующих лиц банка, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Под арест попали квартиры, доли в ряде юридических лиц. Изначально конкурсный управляющий банка в лице госкорпорации «Агентство по страхованию вкладов» требовал ареста имущества 15 граждан, но суд удовлетворил притязания только по 13 из них. Предполагается, что имущество, подлежащее аресту, будет определятьсудебный пристав-исполнитель. По некоторым фигурантам арест был наложен в пределах суммы 5 728 535 000 рублей, но без указания конкретного имущества.

Ответчики пытаются обжаловать решение.

Напомним, ООО «Региональный инвестиционный коммерческий банк «Ринвестбанк», созданный в июле 1995 года при участии областных властей, лишился лицензии 14 июля 2016 года. До этого он занимал в банковской системе РФ 304 место по размеру активов. Основанием для отзыва лицензии стало нарушение банковского законодательства, а также то, что общество оказалось «вовлечено в проведение сомнительных транзитных операций». В конце сентября того же года был обанкрочен. К тому моменту, по данным бухгалтерского баланса, обязательства банка в целом составляли 5 573 776 000 рублей, по вкладам физических лиц и индивидуальных предпринимателей — 4 960 940 000 рублей. На начало августа 2019 года у банка имеются обязательства перед 560 кредиторами на общую сумму 5 829 802 000 рублей.

13 ноября 2018 года приговором Советского районного суда Рязани экс-президент банка, проходивший обвиняемым по делу о злоупотреблении полномочиями, был осуждён на один год и девять месяцев лишения свободы условно. С него также взыскали свыше 82,087 млн рублей ущерба. Приговор вступил в законную силу.

На сегодня еще не вынесены решения по заявлению конкурсного управляющего, направленные в правоохранительные органы в конце мая 2019 года. В них речь шла о фактах хищения имущества банка под видом выдачи кредитов юрлицам на сумму 789,7 млн рублей.

Для справки: до отзыва лицензии у банка были офисы в Москве, Туле, Самаре.

Читайте также: В Рязани передано в суд дело руководителя «Ринвестбанка»