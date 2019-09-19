Уфа, , 08:02 — REGNUM Строительство детской поликлиники завершается в Туймазинском районе Башкирии. Об этом 18 сентября сообщает пресс-служба республиканского министерства здравоохранения.

По словам генерального директора ООО «Строительная фирма №3» Ильфира Минибаева, в настоящее время в поликлинике проводятся пусконаладочные работы оборудования и систем, обслуживающих здание и прилегающую территорию.

По словам чиновников, новая детская поликлиника сможет принимать до 300 пациентов в смену.

Напомним, что общая сумма затрат для проведения строительных работ на данном объекте составляет порядка 336,1 млн рублей.